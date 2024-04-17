39 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

وتَوقع المركز أن يكون الطقس مستقرًّا وسماء صحو على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.