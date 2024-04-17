39 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتَوقع المركز أن يكون الطقس مستقرًّا وسماء صحو على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان والقنفذة وينبع 36 مئوية وشرورة 33 درجة، تليها المدينة المنورة وتبوك وبيشة والوجه 32 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 درجات، تليها أبها وحائل والدوادمي 14 مئوية.
وأوضح أن الدمام وأبها والأحساء والسودة سجلت أعلى نسبة رطوبة 90%.