فعاليات "بلاك هات".. بيئة الباحثين عن طرق حماية المعلومات

وقدّم أخوها مشاري "١٢ عامًا" اختراعًا يهدف لتقديم خدماته للقطاع الصحي؛ وهو عبارة عن روبوت يساعد في الحالات المرضية شديدة العدوى، موضحًا أنه تجذبه القصص والكتب التي تتحدث عن الاختراعات والروبوتات؛ مما جعله يتطلع أكثر على هذا المجال، والتعرف على عالم البرمجيات، وأصبح لديه معلومات أسهمت في اختراعه.