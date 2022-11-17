فعاليات "بلاك هات".. بيئة الباحثين عن طرق حماية المعلومات

جذبت فعالية بلاك هات المهتمين والباحثين عن شركات تقدم أفضل الطرق لحماية المعلومات لاختراعاتهم وابتكاراتهم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
وجذبت كذلك عددًا من الأطفال للبحث ومعرفة أفضل طرق حماية المعلومات، والتعرف على الشركات التي تقدم ما يخدم الاختراعات وتسجيل براءتها.
وقدمت وصايف "١٤ عامًا" اختراعًا عبارة عن مجموعة من الروبوتات تقدّم خدمات وحماية أمنية، معتمدة على لغات برمجية محدّدة؛ حيث تبحث من خلال حضورها للفعالية إلى التعاون مع إحدى الشركات لحماية اختراعها سيبرانيًّا.
وقدّم أخوها مشاري "١٢ عامًا" اختراعًا يهدف لتقديم خدماته للقطاع الصحي؛ وهو عبارة عن روبوت يساعد في الحالات المرضية شديدة العدوى، موضحًا أنه تجذبه القصص والكتب التي تتحدث عن الاختراعات والروبوتات؛ مما جعله يتطلع أكثر على هذا المجال، والتعرف على عالم البرمجيات، وأصبح لديه معلومات أسهمت في اختراعه.