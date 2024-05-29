"الالتزام البيئي" يُطلق دليلاً استرشادياً لإعداد وتنفيذ تقارير "المراقبة البيئية"

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دليلاً استرشادياً لإعداد وتنفيذ تقارير المراقبة البيئية.
ويهدف الدليل إلى إرشاد مزوّدي الخدمات البيئية المعتمدين لدى المركز لكيفية إعداد تقارير المراقبة البيئية بشكل أكثر فعالية، لرفع مستوى الالتزام بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لدى المنشآت، وتحسين الرقابة على المنشآت ذات الأثر البيئي.
كما يستهدف تحسين إدارة البيئة لدى المنشآت ذات الأثر البيئي كافة، عبر رفع كفاءة إعداد تقارير المراقبة البيئية وتطوير الممارسات في هذا المجال".
ويشرح الدليل (الذي رفع على موقع المركز الرسمي) المراحل التفصيلية لإعداد تلك التقارير كمنهجية جمع البيانات والمعلومات البيئية، وأساليب التحليل والتقييم، كما يشمل إرشادات بشأن تنسيق التقارير وتوثيق المصادر والإحالات.
وتعد التقارير البيئية أحد المتطلبات التنظيمية للمنشآت المرخصة كافة، التي يمكن من خلالها الحد من التلوّث البيئي عبر مراقبة مؤتمتة لتأثير أنشطة المنشآت السلبية بشكلٍ شهري أو ربعي أو سنوي، حسب تصنيف النشاط وتأثيره على البيئة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية حسب نوع التأثير وحجمه.
ويعد الدليل الاسترشادي إحدى وسائل الدعم والتحسين التي تمكّن مقدّمي الخدمات من إعداد التقارير البيئية وفق آليات علمية، ويمكن الاستفادة منها بشكلٍ واضحٍ وموضوعي في الوقت المناسب وعندما تدعو الحاجة، إذ تحتاج التقارير أن تكون مدعومة بأدلة كافية وموثوقة، كي يمكن الاستفادة منها كأداة فعالة للرقابة للتحقّق من الالتزام البيئي للمنشآت، ويرفع من قدرة المكاتب الاستشارية لتحقيق المتطلبات البيئية للقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي من أجل رفع مساهمة القطاعات التنمية في الالتزام البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية في استدامة البيئة.