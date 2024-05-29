"الالتزام البيئي" يُطلق دليلاً استرشادياً لإعداد وتنفيذ تقارير "المراقبة البيئية"

ويعد الدليل الاسترشادي إحدى وسائل الدعم والتحسين التي تمكّن مقدّمي الخدمات من إعداد التقارير البيئية وفق آليات علمية، ويمكن الاستفادة منها بشكلٍ واضحٍ وموضوعي في الوقت المناسب وعندما تدعو الحاجة، إذ تحتاج التقارير أن تكون مدعومة بأدلة كافية وموثوقة، كي يمكن الاستفادة منها كأداة فعالة للرقابة للتحقّق من الالتزام البيئي للمنشآت، ويرفع من قدرة المكاتب الاستشارية لتحقيق المتطلبات البيئية للقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي من أجل رفع مساهمة القطاعات التنمية في الالتزام البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية في استدامة البيئة.