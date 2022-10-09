شاهد من مكة.. إغلاق محطة وقود مخالفة و3 ورش سيارات بلا تراخيص

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، محطة وقود؛ لعدم مطابقتها لمعايير تحسين جودة محطات الوقود والمراكز التابعة، كما أغلقت 3 ورش متخصصة في صيانة السيارات بدون تراخيص نظامية؛ فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وفي التفاصيل، ذكرت أمانة العاصمة المقدسة، أن بلدية الحديبية الفرعية بمشاركة الدفاع المدني وإدارة الخدمات العامة، ووفق المتابعات المستمرة؛ قامت بإغلاق محطة وقود لعدم مطابقتها لمعايير تحسين جودة محطات الوقود والمراكز التابعة لها، بعد منحهم المدة الكافية لتطبيق المعايير المطلوبة.
وفي ذات السياق، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية، 3 ورش متخصصة في صيانة السيارات بدون تراخيص نظامية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة في متابعة الأنشطة والتأكد من نظامية التراخيص في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.