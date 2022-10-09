شاهد من مكة.. إغلاق محطة وقود مخالفة و3 ورش سيارات بلا تراخيص

وفي ذات السياق، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية، 3 ورش متخصصة في صيانة السيارات بدون تراخيص نظامية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة في متابعة الأنشطة والتأكد من نظامية التراخيص في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.