"العجمي": "رؤية 2030" تعكس التطلعات والطموحات العميقة لبلادنا نحو التقدم والازدهار

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، إنه بوصفها مشروعًا وطنيًا جبارًا، تعكس رؤية 2030 التطلعات والطموحات العميقة لبلادنا نحو التقدم والازدهار، من خلال مزيج فريد من التوفيق الإلهي والإرادة الصلبة والتفاني اللا متناهي، تتجسد هذه الرؤية في تحولات شاملة تطول جميع جوانب الحياة الوطنية.