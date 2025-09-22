جيلاني الشمراني لـ"سبق": السعودية في عهد الملك سلمان تكتب فصلًا جديدًا من العز والفخر

صرّح المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي جيلاني الشمراني لـ«سبق» بمناسبة اليوم الوطني الـ95 أنه:
«منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه– أرجاء هذا الوطن، انطلقت رحلة بناء الدولة الحديثة، حيث كان التركيز على الأمن وتوحيد الصف. واليوم، وبعد أكثر من تسعة عقود، تقف المملكة شامخة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمنجزاتها، ماضية بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها».
وأضاف: «قطاع البترول والطاقة يظل في مقدمة القطاعات الاستراتيجية، فيما تقود المملكة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بقيادة سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث شهد عام 2024 تشغيل مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط، ضمن مسار يستهدف أن تأتي 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030».
وأشار الشمراني إلى أن التنويع الاقتصادي أصبح حقيقة راسخة، إذ تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية نصف الناتج المحلي لأول مرة، ما يعكس نجاح رؤية 2030»، لافتًا إلى أن قطاع السياحة «تحوّل إلى رافد رئيسي بتحقيق هدف 100 مليون زائر في 2023 قبل الموعد المحدد، بجانب مشروعات كبرى مثل البحر الأحمر وسودة بيكس، وفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وبيّن أن ملف الإسكان حقق قفزة نوعية بتجاوز نسبة التملّك 65.4% متخطية مستهدف 2025»، فيما «تصدرت المملكة مؤشرات التحول الرقمي مع انتشار الإنترنت بنسبة 99%، وقفزات نوعية في الخدمات الإلكترونية.
وقال "الشمراني" إن المشاريع الحضرية الكبرى مثل وسط جدة ووجهة مسار ورؤى المدينة تعيد رسم ملامح المدن السعودية لتصبح أكثر تنافسية وإنسانية، بينما يعكس انخفاض البطالة الكلية إلى 3.5% وتراجع بطالة السعوديات إلى مستويات تاريخية نجاح سياسات التمكين للشباب والمرأة».
واختتم بأن ما نشهده في اليوم الوطني الـ95 هو امتداد لمسيرة بدأت بالأمن والتوحيد في عهد الملك الموحد – رحمه الله – وصولًا إلى مرحلة التميز والتأثير العالمي. إن شعار هذا العام “عزنا بطبعنا” ليس مجرد عبارة احتفالية، بل حقيقة راسخة في وجدان السعوديين، تُترجمها منجزات الوطن وتؤكدها كل خطوة نحو المستقبل.