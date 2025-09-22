جيلاني الشمراني لـ"سبق": السعودية في عهد الملك سلمان تكتب فصلًا جديدًا من العز والفخر

«منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه– أرجاء هذا الوطن، انطلقت رحلة بناء الدولة الحديثة، حيث كان التركيز على الأمن وتوحيد الصف. واليوم، وبعد أكثر من تسعة عقود، تقف المملكة شامخة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمنجزاتها، ماضية بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها».