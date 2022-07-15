شاهد.. حضور بارز للبساط البنفسجي في استقبال الرئيس الأمريكي

وعند وصول الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مارس البساط البنفسجي حضوره في مشهد الاستقبال أيضاً، الذي يمثل على الأرجح أول تجربة لـ"بايدن" في الاستقبال على بساط بنفسجي، فقد درجت دول العالم على استقبال ضيوفها الرسميين على بساط أحمر.