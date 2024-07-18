مزارع سعودي ينجح في استخراج الأسمدة من الديدان.. ومشروعه ينال دعم "البيئة"

تطورت أساليب العمل لدى هذا المزارع في إنتاج الدود: "بعد استكشاف الكثير من التجارب الحقلية والبحث عن العديد من التجارب العالمية؛ اكتشفت من خلالها سلوك الديدان واحتياجاتها وطرق إكثارها، حتى أصبح لدينا حالياً 4 أحواض، تم تسميد كامل المزرعة بها لقرابة 250 شجرة، علاوة على أن هذا السماد يسهم في سرعة نمو الأشجار وإثمارها بكثافة، حيث تعمل الدودة على تحسين التربة وتجدد الآليات المناسبة للتسميد وتغذية المحاصيل، وتطور الممارسات الزراعية السليمة لتحسين إنتاج الفاكهة والخضروات".