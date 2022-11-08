معرض مبادرة السعودية الخضراء يبرز التزام السعودية وإسهاماتها بمجال العمل المناخي

ويُعدُّ المعرض فرصة لاستكشاف تنوُّع وأهمية المبادرات المنفَّذة حاليًا في مختلف أرجاء السعودية، بدءًا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في نيوم، وصولاً إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض في السعودية، التي تسعى لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء، وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.