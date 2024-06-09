محليات
إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي بأسواق الماشية المؤقتة بالرياض
لتخفيف الزحام على الأسواق والتسهيل على المستفيدين بشراء الأضاحي بالقرب من سكنهم
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.
وأضافت الوزارة أن الخدمة متاحة بمدينة الرياض، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=%2BJrbn5Olp/u/bp7nVIJF8r2nIv8xlrQ0.
وتهدف الخدمة لتخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض، والتسهيل على المستفيدين بشراء الأضاحي بالقرب من سكنهم، وعلى مربي الماشية حجز موقع البيع.
وحددت الوزارة مواقع الخدمة في أحياء: "الجنادرية والمشاعل، والعارض، وبدر، وحي ظهرة لبن".