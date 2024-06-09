إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي بأسواق الماشية المؤقتة بالرياض

وتهدف الخدمة لتخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض، والتسهيل على المستفيدين بشراء الأضاحي بالقرب من سكنهم، وعلى مربي الماشية حجز موقع البيع.