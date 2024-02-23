بفعاليات متنوعة.. شاهد كيف احتفلت حائل بمناسبة يوم التأسيس

وأنشأت الأمانة مسرحًا، عُرض عليه أوبريت أنشده منشدون من حائل، كما أطلقت عند الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة أكثر من 1500 طائرة "درونز" في سماء مدينة حائل، رسمت لوحات فنية وطنية، تنسجم بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، وشكلت كل طائرة "درونز" نقطة ضوء، أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحًا وجمالاً، كما شهد المتنزه إطلاق البالونات.