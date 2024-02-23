بفعاليات متنوعة.. شاهد كيف احتفلت حائل بمناسبة يوم التأسيس

احتفلت منطقة حائل بيوم التأسيس في مواقع حكومية عدة، خصصتها أمانة المنطقة، أو مواقع خصصها أصحابها للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.
ففي ممشى الفجر احتفلت وزارة الرياضة بمسيرة الهجن، فيما شاركت فِرق حائل للعرضة السعودية بالعرضة الحائلية أمام الزوار، وسط مشاركات منهم في العرضة، وعرضت الخيل مسيرتها في الممشى ذاته.
فيما تم تخصيص متنزه الأمير سعود للقبب الثلاثة التي تحاكي كل خيمة منها فترة الدول الثلاث من تاريخ السعودية؛ إذ تعرض القبة الأولى الدولة السعودية الأولى، والحياة والإمكانيات خلالها، والقبة الثانية تعرض ما كانت عليه الدولة السعودية الثانية، فيما تم عرض السعودية الحديثة في القبة الثالثة، وما تضمنته رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وأنشأت الأمانة مسرحًا، عُرض عليه أوبريت أنشده منشدون من حائل، كما أطلقت عند الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة أكثر من 1500 طائرة "درونز" في سماء مدينة حائل، رسمت لوحات فنية وطنية، تنسجم بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، وشكلت كل طائرة "درونز" نقطة ضوء، أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحًا وجمالاً، كما شهد المتنزه إطلاق البالونات.
وجذبت فعاليات عروض الضوء والصوت على جبال أجا في متنزه السلام بمدينة حائل الزوار لمتابعة التشكيلات الفنية التي تحاكي جوانب من تاريخ الدولة السعودية، وتعرض صور القيادة الرشيدة -أيدها الله-.