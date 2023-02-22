"المريطب": الدولة السعودية لم تبنِ المكان فقط بل بنت الإنسان وطورت وعيه الوطني والحضاري والاقتصادي

وأشارت "المريطب" إلى أن يوم التأسيس شامة في تاريخ الوطن، ففي ٢٢ من فبراير عام ١٧٢٧م أسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وانطلقت الدولة منذ ذلك التاريخ في ملاحم بطولية وإنجازات وحدوية شاملة؛ لتبني الوطن، وتعزز الوحدة في فضاء واسع يموج اضطراباً وتنافراً، فالمتأمل لحال الناس آنذاك يدرك جلياً أن مفهوم الوطن لم يكن حاضراً في ذهن أولئك القوم الذين لم يعهدوا الاستقرار ولم ينعموا بالوحدة.