موسم الدرعية 2023/ 2024 يعود بنسخته الثالثة تحت شعار "أرض ترويك"

تنطلق النسخة الاستثنائية من موسم الدرعية 2023/ 2024 في شهر ديسمبر المقبل تحت شعار "أرض ترويك"، وذلك بحلة ثقافية وترفيهية جديدة؛ إذ تتضمن النسخة الثالثة من موسم الدرعية روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية المتنوعة. ويستمر موسم الدرعية 2023م حتى شهر مارس من عام 2024م.
وستقوم شركة الدرعية بتنظيم وتشغيل وتفعيل موسم الدرعية 2023/ 2024م لهذا العام، الذي يحمل شعار "أرض ترويك"، هو شعار يحمل من الرواية والرواء الكثير، وما سيتخلله الموسم من العديد من روايات القصص والبطولات التي ستروى للزوار، وكيف هي دولة قوية وذات إرث غني، قائمة على الأمن والاستقرار والثقافة والتاريخ العريق والمجتمع المترابط.
والنسخة الثالثة من موسم الدرعية 2023م احتفاء مميز يليق بالقصة الفريدة لهذه الأرض (الدرعية)، التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج السعودية، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي.
وسيتضمن موسم الدرعية هذا العام العديد من المفاجآت والتجارب النوعية، وإحياء المناطق في جميع أنحاء الدرعية، مثل الحدائق، ومطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وسيتم الإعلان بشكل مفصل عن الأنشطة والفعاليات كافة الخاصة بموسم الدرعية 2023/ 2024م في وقت لاحق.
وتستهدف فعاليات موسم الدرعية هذا العام عروضًا موسيقية ومسرحية غنية بالأداء الفكري والثقافي، والمعارض الفنية، إلى جانب عروض الأفلام الثقافية، وتجارب الطهي، وبطولة سباق الدرعية إي بري (Eprix) المرتقبة، التي تنظمها وزارة الرياضة، والعديد من الأنشطة الخارجية، مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، إضافة إلى "ليالي الدرعية"، بمشاركة وحضور مجموعة من مطاعم مطل البجيري، التي تشهد أرقى وأحدث الوجهات لتناول الطعام في أجواء نابضة بالحياة، وبإطلالات ساحرة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي.
من جانبه، قال أحمد الخطيب، وزير السياحة الأمين العام وعضو مجلس إدارة شركة الدرعية: "مع توسع المملكة العربية السعودية في عروضها السياحية فإننا نطلق العنان للإمكانات الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، والتركيز بشكل كبير على إبراز الأصالة والتراث في السياحة؛ إذ نهدف في موسم الدرعية لهذا العام تفعيل العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، التي ستعزز من التعرف على كرم الضيافة والتقاليد السعودية الفريدة، ودعم البرامج السياحية المختلفة".
كما علق جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يتميز موسم الدرعية هذا العام بالتجارب الثقافية والعروض الحية التي تركز على إبراز التراث والثقافة التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية، وكون الدرعية واحدة من أهم المواقع الثقافية في السعودية؛ إذ سيكون لهذا دور مهم وبارز في تكثيف البرامج والفعاليات الثقافية".
وضمن هذا الإطار سيوفر موسم الدرعية فرصًا فريدة للسياح من جميع أنحاء المنطقة والعالم؛ للتعرف بشكل مباشر على كرم الضيافة، والثقافة الغنية، والتراث، والتقاليد التي تتمتع بها السعودية وشعبها، بما يعزز من الحوار والتبادل الثقافي مع الزوار من جميع أنحاء العالم.