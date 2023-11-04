موسم الدرعية 2023/ 2024 يعود بنسخته الثالثة تحت شعار "أرض ترويك"

وتستهدف فعاليات موسم الدرعية هذا العام عروضًا موسيقية ومسرحية غنية بالأداء الفكري والثقافي، والمعارض الفنية، إلى جانب عروض الأفلام الثقافية، وتجارب الطهي، وبطولة سباق الدرعية إي بري (Eprix) المرتقبة، التي تنظمها وزارة الرياضة، والعديد من الأنشطة الخارجية، مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، إضافة إلى "ليالي الدرعية"، بمشاركة وحضور مجموعة من مطاعم مطل البجيري، التي تشهد أرقى وأحدث الوجهات لتناول الطعام في أجواء نابضة بالحياة، وبإطلالات ساحرة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي.