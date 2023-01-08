مفتي عام المملكة يجتمع بوفد الهيئة الملكية للعلا ويشيد بجهود القيادة الحكيمة لتطويرها

اجتمع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالرياض، بوفد الهيئة الملكية لمحافظة العلا يتقدمهم المستشار العام للشؤون القانونية بالهيئة سلطان البوق والوفد المرافق، حيث قدم المستشار البوق عرضًا عن أعمال الهيئة وما تقوم به من مشاريع وبرامج، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بمحافظة العلا.
وأثنى سماحة المفتي بالدور الذي تضطلع به الهيئة الملكية للعلا في تطويرها وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، كما أثنى على النهضة التي تشهدها مدن المملكة في ضوء التطورات التي أحدثتها رؤية 2030 التي يقود زمامها سمو ولي العهد الأمير الموفق محمد بن سلمان - يحفظه الله- الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله بنصره وتوفيقه- .
وفي ختام الاجتماع شكر المستشار العام للشؤون القانونية وكافة أعضاء وفد الهيئة الملكية للعلا سماحة المفتي على دعمه وتوجيهاته وحرصه على كل ما يسهم في التطوير والبناء، سائلاً الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.