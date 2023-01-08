مفتي عام المملكة يجتمع بوفد الهيئة الملكية للعلا ويشيد بجهود القيادة الحكيمة لتطويرها

‏اجتمع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالرياض، بوفد الهيئة الملكية لمحافظة العلا يتقدمهم المستشار العام للشؤون القانونية بالهيئة سلطان البوق والوفد المرافق، حيث قدم المستشار البوق عرضًا عن أعمال الهيئة وما تقوم به من مشاريع وبرامج، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بمحافظة العلا.