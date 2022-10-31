"التويجري": "آركو" تطلق منصة لتوثيق المساعدات الإنسانية قريباً

كشف أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أن الأمانة العامة للمنظمة ستطلق قريباً منصة لتوثيق المساعدات العربية الإنسانية.
جاء ذلك أثناء تقديم تقريره في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي ترأسه الدكتور جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس الدورة 46 للهيئة العامة للمنظمة العربية، وشارك فيه أعضاء المنظمة من الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر البحريني، والهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري يوم 30 أكتوبر 2022.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة طورت آلية عملها بالتحول الكامل إلى الرقمنة والإدارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصات إدارة الكوارث، البيانات الإنسانية، التطوع، التدريب، توثيق المساعدات العربية، وإنشاء مواقع للجمعيات الوطنية ذات الإمكانيات المحدودة.
وأضاف أن المنظمة العربية مستمرة في دعم قدرات الهيئات والجمعيات الوطنية من خلال ما أسسته من مراكز للاستعداد للكوارث في موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والعراق وتونس والسودان والصومال وفلسطين، وما أطلقته من دورات تدريبية في مجالات متنوعة ذات ارتباط بمهام الجمعيات الوطنية، وما قدمته من مساعدات عاجلة لكل من الهلال الأحمر السوداني والصومالي في الآونة الأخيرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في البلدين.
وأوضح "التويجري" أن الأمانة العامة للمنظمة أولت اهتماماً كبيراً بالشراكات الإنسانية لقناعتها بأهميتها في خدمة ودعم العمل الإنساني وتعزيز الاستجابة العاجلة للفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من أي كوارث، وسبق أن وقعت مذكرات تفاهم مع 7 جهات هي جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد الدولي للاتصالات، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وعقدت يوم 4 سبتمبر 2022 اجتماع الشركاء في ميدان الإنسانية تحت شعار "معاً من أجل الإنسانية" بمشاركة 16 من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وبحضور سفيري جمهورية الصومال الديمقراطية وجمهورية السودان لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم المتضررين من الجفاف في الصومال والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.
وأضاف أن الأمانة العامة للمنظمة عقدت أيضاً اجتماعاً مع السفراء العرب يوم 25 أكتوبر 2022 بهدف تعزيز التنسيق مع الحكومات لتوفير الدعم للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ليتسنى لها الاضطلاع بدورها الفاعل في تخفيف التداعيات الإنسانية، وفي الوقت ذاته التأكيد على دور الحكومات لتسهيل وصول المساعدات وطواقم الإغاثة إلى الأماكن المتضررة من الكوارث، إضافة لعقد لقاءات مع قادة الجمعيات الوطنية العربية والإسلامية في جنيف في يونيو 2022، والتواصل مع مجموعات الأقاليم الدستورية للاتحاد الدولي وحضور بعض اجتماعاتهم التنسيقية.
وفي ختام اجتماع اللجنة التنفيذية وقع أمين عام المنظمة العربية اتفاقية مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب لدعم العمل في مركز الاستعداد للكوارث في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قد ناقشت تقرير الأمين العام، والموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المالي 2023، وتقارير اللجان الأربع المنبثقة عن الدورة 46 للهيئة العامة للمنظمة، وإستراتيجية المنظمة العربية للفترة 2023 ــ 2025، ومراجعة وتعديل النظامين الأساسي والداخلي للمنظمة العربية، وصندوق المنظمة العربية للطوارئ والإغاثة؛ ومعايير الترشيحات لمناصب الحركة الدولية، والوضع الإنساني في المنطقة العربية وآثار الحرب الأوكرانية الروسية على المنطقة.
وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمنظمة في متابعة قرارات الهيئة العامة، وثمّنوا منصة توثيق المساعدات الإنسانية التي تعتزم المنظمة إطلاقها قريباً، كما ثمّنوا المنصة العربية للتدريب في الأعمال الإنسانية.
وأشاروا إلى أنها تعمل في صميم مهام الأمانة العامة للمنظمة في التنسيق بين الهيئات والجمعيات الوطنية في مجال تنمية قدرات منسوبيها ومتطوعيها، كما أشادوا بالمنصة العربية للتطوع التي أطلقها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع بهدف تنسيق العمل التطوعي وتنظيمه وإدارته في الجمعيات الوطنية، مؤكدين أنه ستكون ذات فاعلية في توحيد الجهود في المجال التطوعي.