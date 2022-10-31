"التويجري": "آركو" تطلق منصة لتوثيق المساعدات الإنسانية قريباً

وأوضح "التويجري" أن الأمانة العامة للمنظمة أولت اهتماماً كبيراً بالشراكات الإنسانية لقناعتها بأهميتها في خدمة ودعم العمل الإنساني وتعزيز الاستجابة العاجلة للفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من أي كوارث، وسبق أن وقعت مذكرات تفاهم مع 7 جهات هي جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد الدولي للاتصالات، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وعقدت يوم 4 سبتمبر 2022 اجتماع الشركاء في ميدان الإنسانية تحت شعار "معاً من أجل الإنسانية" بمشاركة 16 من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وبحضور سفيري جمهورية الصومال الديمقراطية وجمهورية السودان لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم المتضررين من الجفاف في الصومال والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.