مستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي يستقطب استشاريي العناية المركزة بنظام التعاقد الجزئي

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، أعلن مستشفى الأطفال التابع لتجمع الطائف الصحي عن استقطاب عدد من استشاريي العناية المركزة للأطفال من ذوي الكفاءة العالية، وذلك بنظام التعاقد الجزئي، للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في تطوير أداء القسم ودعم الكوادر الطبية العاملة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية التجمع الصحي بالطائف الرامية إلى تحسين الخدمات الطبية التخصصية ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، عبر التعاون مع نخبة من الأطباء والاستشاريين من مختلف مناطق المملكة.
وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الخطوة ستسهم في نقل الخبرات والمعرفة للطاقم الطبي والفني، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة في قسم العناية المركزة للأطفال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية وسلامة المرضى. كما يتضمن التعاون مع الاستشاريين المتعاقدين المشاركة في تقديم الخدمات السريرية، والإشراف الطبي، والتدريب العملي للكادر الصحي، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة طموحة لتحسين جودة الرعاية الصحية التخصصية للأطفال في المنطقة.
يُذكر أن مستشفى الأطفال التابع لتجمع الطائف الصحي يُعد من المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال، ويخدم شريحة واسعة من المرضى في المنطقة، ويشهد حاليًا توسعات تطويرية تشمل وحدات متخصصة مثل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، ووحدة الغدد الصماء والسكري، إضافة إلى استحداث عيادات جديدة مثل عيادة أمراض الدم والروماتيزم لدى الأطفال، وذلك في إطار دعم التجمع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية.