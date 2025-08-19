مستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي يستقطب استشاريي العناية المركزة بنظام التعاقد الجزئي

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الخطوة ستسهم في نقل الخبرات والمعرفة للطاقم الطبي والفني، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة في قسم العناية المركزة للأطفال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية وسلامة المرضى. كما يتضمن التعاون مع الاستشاريين المتعاقدين المشاركة في تقديم الخدمات السريرية، والإشراف الطبي، والتدريب العملي للكادر الصحي، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة طموحة لتحسين جودة الرعاية الصحية التخصصية للأطفال في المنطقة.