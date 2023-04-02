حالة ماطرة تلوح جزئيًّا.. قراءة تفصيلية لتوقعات مناطق المملكة الجوية في أسبوع

تشير أحدث التوقعات الجوية، إلى تأثر أجزاء مختلفة من المملكة بحالة جوية ماطرة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، وامتدادها زمنيًّا للأسبوع الذي يليه.
وأوضحت التوقعات أن المملكة -خاصة المناطق الشمالية والوسطى- تظل تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا؛ لذلك تبقى الأجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل للبرودة ليلًا، مع احتمالية حالة ماطرة في بعض الأجزاء من في نهاية هذا الأسبوع.
وتحمل توقعات الأحد أجواء تقريبًا لطيفة في المناطق الشمالية والوسطى أثناء النهار؛ لكنها تميل إلى البرودة ليلًا، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وإثارة للغبار، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المنطقة الشرقية، أما المنطقة الغربية فأجواء معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، وفي المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيًّا مع سقوط زخات متفرقة من المطر.
وترتفع درجات الحرارة قليلًا يوم الاثنين؛ لكن تبقى الأجواء في المنطقة الشمالية لطيفة أثناء النهار وتميل للبرودة قليلًا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر؛ لكن المنطقة الغربية معتدلة نهارًا ولطيفة ليلًا، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيًّا بوجه عام، والوسطى والرياض معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا؛ لكن تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر.
ويشهد يوم الثلاثاء ارتفاعًا آخر طفيفًا في درجات الحرارة؛ حيث الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل في معظم المناطق، وتستمر الأجواء يوم الأربعاء معتدلة إلى غائمة جزئيًّا في المناطق الشمالية وغائمة جزئيًّا في بقية المناطق، وهناك فرصة رعدية لأمطار في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع سقوط زخات رعدية بالمنطقة الغربية، وفي المنطقة الجنوبية الغربية تكون السماء غائمة جزئيًّا وسقوط لزخات متفرقة من المطر أحيانًا؛ في حين تكون الأجواء بالمنطقة الشرقية والرياض والوسطى معتدلة أثناء النهار غائمة جزئيًّا مع فرصة ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانًا.
وتظل الأجواء يوم الخميس معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا في المناطق الشمالية الغربية، مع احتمالية سقوط أمطار أو زخات من المطر أحيانًا بالرياض والوسطى والشرقية، وتستمر الأجواء لطيفة يوم الجمعة بالنهار والليل أيضًا؛ فيما تكون المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانًا؛ فيما تميل المنطقة الوسطى للحرارة نهارًا، وتكون معتدلة إلى لطيفة ليلًا، مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في الوسطى والرياض والشرقية.