حالة ماطرة تلوح جزئيًّا.. قراءة تفصيلية لتوقعات مناطق المملكة الجوية في أسبوع

ويشهد يوم الثلاثاء ارتفاعًا آخر طفيفًا في درجات الحرارة؛ حيث الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل في معظم المناطق، وتستمر الأجواء يوم الأربعاء معتدلة إلى غائمة جزئيًّا في المناطق الشمالية وغائمة جزئيًّا في بقية المناطق، وهناك فرصة رعدية لأمطار في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع سقوط زخات رعدية بالمنطقة الغربية، وفي المنطقة الجنوبية الغربية تكون السماء غائمة جزئيًّا وسقوط لزخات متفرقة من المطر أحيانًا؛ في حين تكون الأجواء بالمنطقة الشرقية والرياض والوسطى معتدلة أثناء النهار غائمة جزئيًّا مع فرصة ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانًا.