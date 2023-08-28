البورصة العقارية شهدت تنفيذ 250 ألف عملية خلال مرحلتها الأولى

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن أمس، البورصة العقارية، رسمياً، حيث تتيح تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.