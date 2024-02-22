"أمين عام سلطان الخيرية": ذكرى التأسيس مناسبة عزيزة تجسّد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والتحولات الإيجابية

رفع الأميرُ فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس.
وقال الأمير فيصل بن سلطان: إن ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، مناسبة عزيزة تجسد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على مدار القرون الثلاثة الماضية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود.
وأضاف: أنّ هذا اليوم المجيد يجدد ذكراه في نفس كل سعودي الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب، ويذكّرنا بالتزامنا بقيم الوحدة والتقدم والخير.
وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولات هائلة عبر مسيرة التأسيس منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الثالثة؛ حيث أرسى الملكُ عبدالعزيز، يرحمه الله، دعائمَ الدولة، ومن بعده أبناؤه الملوك؛ حتى تحقّق حلم بناء الوطن؛ حيث رسخت المملكة مكانتها كدولة قوية ورائدة في المنطقة وعلى المستوى العالمي.
وأكّد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين؛ حرصت على تعزيز التعليم والرعاية الصحية، وتوفير الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، عبر برامج طموحة تضمنتها رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتطوير القطاعات غير النفطية؛ ممّا يعزّز الفرص الاقتصادية ويحسّن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.
وبيّن أن المملكة حباها الله بنعمة الاستقرار والازدهار؛ حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتجاوزت بعملها الإنساني والخيري والتنموي محيطها المحلي لتصل إلى مجتمعات العالم المحتاجة، وتصدّرت بلادُنا، ولله الحمد، الدولَ الأكثر تقديمًا للمساعدات والوقوف بجانب الشعوب المنكوبة في أرجاء العالم، كما تدعم مبادرات الأمم المتحدة وتساهم في الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الأميرُ فيصل بن سلطان تصريحَه بالدعاء أن يديم الله على بلادنا الأمن والرخاء والتقدم والازدهار في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.