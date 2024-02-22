"أمين عام سلطان الخيرية": ذكرى التأسيس مناسبة عزيزة تجسّد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والتحولات الإيجابية

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولات هائلة عبر مسيرة التأسيس منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الثالثة؛ حيث أرسى الملكُ عبدالعزيز، يرحمه الله، دعائمَ الدولة، ومن بعده أبناؤه الملوك؛ حتى تحقّق حلم بناء الوطن؛ حيث رسخت المملكة مكانتها كدولة قوية ورائدة في المنطقة وعلى المستوى العالمي.