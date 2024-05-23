"السديس": تعظيم مكانة "الكعبة" ديدن ولاة أمرنا.. وحزمة من المسارات الإثرائية بالبيت الحرام

وأضاف أن شرف خدمة بيت الله الحرام تصدَّر له ولاة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- وعظَّموه حقًّا تعبُّدًا وتشرُّفًا، ‏‎وقال "السديس": إن تعظيم مكانة البيت المنيف ورد في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ، قال سبحانه: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ؟} [البقرة: 125]، وقال سبحانه: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96].