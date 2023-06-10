"ديوان المظالم" يختتم البرنامج التأهيلي للمجموعة الثانية من قضاة "التنفيذ الإدارية"

يشار إلى أن ديوان المظالم، بالإضافة إلى تدريب القضاة الذين سيباشرون أعمالهم في محكمة التنفيذ الإدارية وضمن خطة التدريب القضائية للعام 1444هـ، يعمل على تدريب 75% من قضاته على البرنامج الأساسي في قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ بهدف تعميم الوعي بطبيعة قضاء التنفيذ.