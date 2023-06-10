"ديوان المظالم" يختتم البرنامج التأهيلي للمجموعة الثانية من قضاة "التنفيذ الإدارية"

اختتم ديوان المظالم -بالتعاون مع مركز التدريب العدلي- البرنامج التأهيلي للمجموعة الثانية من القضاة المرشحين للعمل في محكمة التنفيذ الإدارية، ضمن خطة متكاملة أعدها ديوان المظالم لتفعيل المحكمة مطلع العام الهجري القادم.
واختتم البرنامج الذي امتد لشهر كامل، تلقى خلاله 25 قاضيًا 5 حقائب تدريبية مختلفة على مدار 95 ساعة، بزيارة القضاة لمحكمة التنفيذ بالرياض واطلعوا على طبيعة العمل بها.
وتم خلال البرنامج تدريبهم على طبيعة أعمال قضاء التنفيذ وخطواته وخصوصية الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنه.
يشار إلى أن ديوان المظالم، بالإضافة إلى تدريب القضاة الذين سيباشرون أعمالهم في محكمة التنفيذ الإدارية وضمن خطة التدريب القضائية للعام 1444هـ، يعمل على تدريب 75% من قضاته على البرنامج الأساسي في قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ بهدف تعميم الوعي بطبيعة قضاء التنفيذ.