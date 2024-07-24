لرفع الكفاءة.. "تكامل القابضة" توقّع مذكرة تفاهم مع "مجلس السلامة المهنية"

وقّعت شركةُ تكامل القابضة مذكرةَ تفاهم مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وتمّ توقيع المذكرة في مقرّ شركة تكامل بالرياض؛ حيث مثّل "تكامل" الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، ومن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الأمين العام المهندس ماجد بن إبراهيم الفويز.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المشتركة لرفع مستوى الكفاءة في جوانب الصحة المهنية وتحسين بيئة العمل؛ مما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة تضمن جودة الحياة للعاملين.
ومن خلال هذا التعاون يسعى الطرفان إلى تعزيز وإرساء أعلى معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات والحدّ من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بما يسهم في تحقيق مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة سليمة.
يُشار إلى أنّ شركة تكامل القابضة تعمل على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتميّز بقدرتها على التكيف مع سيناريوهات متنوعة، وتوفير تجربة مستخدم استثنائية لضمان تحقيق أقصى درجات أنسنة التقنية لكل فرد.
وقد ساهمت الشركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير تجربة رقمية مميزة من خلال عدد من المنصات؛ مثل: قوى، وأجير، ومساند؛ مما يعزز من دورها في دعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة.