لرفع الكفاءة.. "تكامل القابضة" توقّع مذكرة تفاهم مع "مجلس السلامة المهنية"

وقد ساهمت الشركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير تجربة رقمية مميزة من خلال عدد من المنصات؛ مثل: قوى، وأجير، ومساند؛ مما يعزز من دورها في دعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة.