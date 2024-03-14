ميتسوبيشي العيسائي تشيد بتجربة فرقها الأولى في رالي جميل الملاحي للسيدات

من جهته أكد الأستاذ عبدالله الغامدي مساعد مدير العمليات لشؤون الفروع بأن الفرق المشاركة نجحت في تقديم نفسها بصورة جيدة على الرغم من أنها تعتبر أول مشاركة لهم في سباق من هذا النوع، حيث تم اختيارهن جميعاً من منسوبات الشركة بهدف بناء قاعدة جديدة من المتسابقات تكون نواة للمستقبل الذي سوف تسعى من خلاله الشركة إلى المنافسة بشكل أكبر وبطموح لتحقيق مراكز متقدمة، وأضاف قائلاً: حرصنا في شركة العيسائي للسيارات على دعم رياضة السيارات النسائية خلال الأعوام الماضية من خلال رعاية عدد من الفرق، وفي هذا العام قررنا المشاركة بفريق من المتسابقات الجديدات على هذه الرياضة واللاتي نطمح بأن ينمو معهن طموحنا نحو المنافسة على المراكز الأولى بإذن الله خلال الأعوام المقبلة، فقد تم الاستفادة من هذه التجربة وسيتم دراسة كافة الإيجابيات والسلبيات لوضعها في عين الاعتبار عند التجهيز للمشاركات القادمة.