دراسة مشتركة بين "تجمع الباحة الصحي" و"جامعة الباحة" ترصد وعي أولياء الأمور تجاه اضطراب طيف التوحد

أجرى فريق بحثي مشترك من تجمع الباحة الصحي ممثلًا في مجمع إرادة للصحة النفسية بالباحة، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الباحة، دراسة علمية تهدف إلى تقييم مستوى وعي ومعرفة أولياء الأمور تجاه اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال.
واستمرت الدراسة نحو عشرة أشهر، شملت خلالها جمع البيانات وتحليلها ضمن منهجية مقطعية دقيقة، ونُشرت نتائجها في إحدى المجلات العلمية المتخصصة.
وشارك في إعداد الدراسة كل من: الدكتور محي القرني – استشاري الطب النفسي بتجمع الباحة الصحي، الدكتور خالد عوض – أخصائي طب الأطفال بكلية الطب، الدكتور إيهاب علي، وعدد من الباحثين المشاركين.
وكشفت النتائج أن 35٪ من أولياء الأمور يعتقدون أن زواج الأقارب قد يكون من مسببات التوحد، فيما رأى 20٪ أن بعض اللقاحات قد تزيد احتمالية الإصابة. كما أشار 39٪ إلى ارتباط التوحد ببعض صعوبات التعلم.
وبيّنت الدراسة أن 75٪ من المشاركين لديهم معرفة جيدة بالاضطراب، بينما يرى 70٪ أن الطفل المصاب قد يتأثر بالتفاعل مع الأطفال العاديين. كما أظهرت النتائج أن 30٪ يحملون مؤهلاً جامعياً، و42٪ يمتلكون شهادات عليا.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في وعي المجتمع تجاه اضطراب التوحد، وهو ما يُعد ثمرة لجهود التوعية ومبادرات التدريب المكثفة في المنطقة، والتي تسهم في التشخيص المبكر والتدخل السريع.
ويُعد اضطراب طيف التوحد (ASD) من الاضطرابات العصبية النمائية المزمنة، ويتسم بضعف في التواصل اللفظي والبصري والاجتماعي، إضافة إلى سلوكيات متكررة، وقد يصاحبه أعراض أخرى متعددة.
ورغم التقدم العلمي، لا تزال الدراسات الوطنية حول التوحد في المملكة محدودة، مما يبرز أهمية دعم المزيد من الأبحاث في هذا المجال الحيوي لخدمة الصحة النفسية للأطفال والمجتمع.