دوريات حرس الحدود تحبط 3 عمليات تهريب "قات وحشيش" بجازان وعسير

تمكّنت دوريات حرس الحدود من تنفيذ ثلاث ضربات أمنية لمنع تهريب كميات من المخدرات في منطقتَيْ جازان وعسير.
تفصيلًا: قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على "4" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "250" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الأمنية الثانية أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "26,8" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إلى ذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على "29" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "580" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.