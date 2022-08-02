تعيين البروفسور السعودي أنس الفارس عضواً في مجلس البرنامج الدولي للعلوم باليونسكو

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قراراً بتعيين البروفسور السعودي أنس بن فارس الفارس عضواً في مجلس البرنامج الدولي للعلوم (IBSP) التابع لليونسكو، والذي يضم نخبة من علماء العالم.
ويضم المجلس الذي أنشئ لتقديم المشورة للمدير العام لليونسكو 22 عالماً، وذلك لدورة تمتد إلى 3 سنوات، ومن ضمن أعضاء المجلس البروفسور الفرنسي كريستيان أماتور، والذي عمل مستشاراً علمياً للرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، والبروفسور البرتغالي كريستوفر إم إيه بريت، رئيس الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والبروفسور فيجاي راغافان المستشار العلمي الرئيس للحكومة الهندية.
وتشمل مهام المجلس تقديم المشورة الفنية للمدير العام لليونسكو لتعزيز قدرة العلوم وإبرازها، والإفادة حول الكيفية التي يمكن بها للمجلس أن يعزز الاستراتيجية الجديدة لليونسكو في العلوم، من خلال اقتراح برامج جديدة ومراجعة البرامج الجارية والمقترحة، بما يمكن أن يوفر حلولاً متوسطة وطويلة الأجل للتحديات العالمية. وتصاعد أهمية المجلس مع تزايد الدعوات على مستوى العالم لتوفير المعرفة العلمية القائمة على الأدلة لتحديد السياسات واتخاذ القرارات وخاصة في هذه الحقبة غير المسبوقة لجائحة كورونا.
والبروفسور أنس الفارس من رواد علم "ذكاء القرارات" القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمحاكاة والتمثيل الرياضي، ويحمل درجة الدكتوراه في التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث شغل منصب أستاذ زائر بالمعهد، وهو عضو سابق في مجلس البحوث العالمي (GRC) وكان الرئيس المؤسس لـ "مركز الثورة الصناعية الرابعة" الذي أطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما سبق وأن شغل منصب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويشغل البرفسور الفارس حاليا منصب رئيس مجموعة "تواصل العلوم" (S20) السعودية في مجموعة العشرين، كما يعمل مع عدد من الجامعات السعودية، وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة intelmatix المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومنتجاته المعتمدة على التقنيات العميقة المتقدمة.
ويتم اختيار أعضاء المجلس بناء على تقسيمين جغرافي وعلمي، حيث يشمل التقسيم الجغرافي خمس مناطق في العالم هي أوروبا وأمريكا الشمالية، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، ودول آيسا والباسيفك، والدول الإفريقية والعربية، ويشمل التقسيم العلمي 4 تخصصات هي التطبيقات والعلوم الرياضية والفيزيائية، والكيمياء، والأحياء، والإدراك العلمي.
وتم اختيار البروفسور الفارس ممثلاً عن الدول العربية في تخصص التطبيقات والعلوم الرياضية والفيزيائية.
وتأسست اليونسكو، التي يوجد مقرها في باريس، عام 1945 كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين من خلال التعاون الدولي في التعليم والفنون والعلوم والثقافة.