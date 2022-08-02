تعيين البروفسور السعودي أنس الفارس عضواً في مجلس البرنامج الدولي للعلوم باليونسكو

والبروفسور أنس الفارس من رواد علم "ذكاء القرارات" القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمحاكاة والتمثيل الرياضي، ويحمل درجة الدكتوراه في التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث شغل منصب أستاذ زائر بالمعهد، وهو عضو سابق في مجلس البحوث العالمي (GRC) وكان الرئيس المؤسس لـ "مركز الثورة الصناعية الرابعة" الذي أطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما سبق وأن شغل منصب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويشغل البرفسور الفارس حاليا منصب رئيس مجموعة "تواصل العلوم" (S20) السعودية في مجموعة العشرين، كما يعمل مع عدد من الجامعات السعودية، وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة intelmatix المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومنتجاته المعتمدة على التقنيات العميقة المتقدمة.