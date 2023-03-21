"البسامي": زمن الرحلة عبر النقل العام من الموقف للحرم 16 دقيقة كحد أقصى

‏وأردف: "أتقدم بالشكر لجميع شركاء النجاح الرئاسة العامة شرطة الحرمين الهيئة الملكية وزارة الحج وزارة المالية على تمكين قوات أمن الحج من المواقع التي تؤدي إلى سلامة الحشود، وسيتم هذه السنة فتح نفق جرول من الساحة الشمالية إلى الجهة الشمالية من المنطقة المركزية بصفة عامة ولدينا مساحات إضافية في الجهة الشرقية ومساحات إضافية في الجهة الغربية السطح في التوسعة الشمالية، سيكون جاهزاً، هذا العام -بإذن الله- سيتحقق التوازن بين الجهة الشمالية والجهة الجنوبية والتي كانت الجهة الجنوبية هي الجاذبية بسبب قربها من الخدمات ومحطات النقل العام".