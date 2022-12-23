إرباك وإغلاق وجرف.. لقطات توثق ما أحدثته الأمطار والسيول في مكة

"سبق" وثقت جانبًا من غزارة الأمطار، والتي تسببت في إرباك حركة السير، وإغلاق عدد من الشوارع وجرف الرمال والحجارة إلى داخل الأحياء، وبالذات التي تحيط بها جبال.