جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف "شنغهاي" العالمي للتخصصات الأكاديمية

وفي التفاصيل تصدّرت الجامعة المرتبة 101- 150عالميًّا في تخصصي الرياضيات وهندسة التعدين، وهو إنجاز يجسد قوة برامجها الأكاديمية وبحوثها المتقدمة في هذه المجالات الحيوية، كما جاءت في المرتبة 151 - 200 عالميًّا في علوم وهندسة الطاقة، مؤكدة دورها الريادي في المساهمة بحلول علمية مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتحقيق استدامتها، وفي مجالات علوم وتكنولوجيا الأجهزة، والعلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، وطب الأسنان وعلوم الفم، أحرزت الجامعة المرتبة 201 - 300 عالميًّا، واستمرت الجامعة في تحقيق مراتب متقدمة عالميًّا ضمن الفئة 301 - 400 في تخصصات الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وعلوم وهندسة المواد، والصيدلة وعلوم الأدوية.