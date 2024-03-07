"تنظيم إيقاف الخدمات" يعكس حرص المملكة على تطوير منظومتها التشريعية لضمان حقوق الإنسان

يمكن التشديد على أن التقدم السعودي في مجال حقوق الإنسان، نجح في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة، ليشدد على أن هناك حقوقًا للإنسان، لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، والدليل على ذلك أن تلك الضوابط استثنت عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل التعليم والعلاج والعمل وغيرها.