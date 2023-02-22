شاهد.. سورية فقدت قدمها بقذيفة تروي لـ"سبق" قصتها وكيف خفف "مركز الملك سلمان" معاناة اللاجئين

وتضمن ركن أعمال الأطفال السوريين اللاجئين "للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث"، الملتحقين بمركز التدريب والتأهيل المهني ضمن مشاريع دعم سبل العيش والتمكين، بالمعرض المصاحب الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الأعمال الفنية التي حملت عناوين (حلم من خيام اللجوء، صانع الألعاب، طرف وأمل، حكواتي المخيم، الأيادي المبصرة، سلال من المعاناة، لا إعاقة مع الإرادة، عوناً لبعض).