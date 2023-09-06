"رؤية 2030" عزَّزت الاستفادة من برامج التأهيل ومراكز التطوير في بناء اقتصاد قوي.. لهذا السبب

وإذا كانت الحكومة الرشيدة أولت برامج تطوير البنى التحتية اهتمامًا خاصًّا، فإنها ركزت على البنية التحتية الداعمة للأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، إضافة إلى كونها توفر أساسًا قويًّا لنمو قوي وشامل ومستدام؛ وهو ما أسفر اليوم اقتصادًا قويًّا ومستدامًا، يماثل الاقتصادات العالمية اعتمادًا على الاقتصاد غير النفطي، وهو ما وعدت به رؤية 2030 قبل 7 سنوات، وها هي اليوم تفي بالوعد، وأوجدت اقتصادًا حقيقيًّا، يقوم على قطاعات استثمارية متنوعة؛ وهو ما عزز برامج التنوع الاقتصادي.