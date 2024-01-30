فريق علمي يتوسع في زراعة أشجار "الصندل" في "مسارحة جازان"

ونجحت الهيئة في إدخال زراعة أشجار الصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة، بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد حققت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلة الأولى التي تم خلالها زراعة أكثر من 2200 شجرة في عددٍ من مزارع محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.