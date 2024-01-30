فريق علمي يتوسع في زراعة أشجار "الصندل" في "مسارحة جازان"
بحضور مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد؛ قام الفريق العلمي المشرف على مشروع أشجار العود والصندل بزراعة عددٍ من أشجار الصندل في محافظة أحد المسارحة اليوم، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من هذا المشروع، التي تشمل جميع محافظات منطقة جازان.
ونجحت الهيئة في إدخال زراعة أشجار الصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة، بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد حققت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلة الأولى التي تم خلالها زراعة أكثر من 2200 شجرة في عددٍ من مزارع محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
ويأتي هذا المشروع استمرارًا لجهود الهيئة في دعم مزارعي منطقة جازان لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ، والتي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل، تحت توجيهات أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.