"الرياض آرت" يبدأ استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في "ملتقى طويق الدولي للنحت"

ويأتي ملتقى طويق الدولي للنحت في كل نسخة من كل عام بشكل يصور مشهدًا فنيًّا استثنائيًّا يهدف إلى احتضان المواهب الوطنية والعالمية، ويرسخ أثرهم في المشهد الثقافي لعاصمة المملكة من خلال تقديم فرص متنوعة للفنانين في صناعة أعمال إبداعية مستدامة تسهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض، وتحسين جودة حياة سكان وزوار المدينة، وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية.