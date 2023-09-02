4 آلاف حصن.. شاهد "عمارة الباحة القديمة" نافذة ساحرة تمزج التاريخ بالسياحة

وهناك ثلاثة عناصر رئيسة يُشار إليها عند الحديث عن التراث المعماري في المنطقة؛ وهي: الحصون، والمساجد، والمساكن؛ حيث هناك أكثر من 4000 حصن منتشرة في عدد من المواقع بمنطقة الباحة، وعادة ما تتشابه في تصميمها وطرق بنائها، كما أن هناك تقنيات مختلفة تستخدم لرص المداميك بحسب أحجام الحجارة وألوانها في بعض الأحيان، كما أن الأعمدة الخشبية الزافر أو المرزح، وهو غني بالزخارف والنقوش المنحوتة في الخشب، يبرز دورها في حمل الأسقف بجانب الحوائط في حال وجود فراغ كبير مثل المجالس والمساجد، وكذلك في بعض الشرفات والمظلات.