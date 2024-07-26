شملت فرصاً تطوعية.. "الغطاء النباتي" ينظّم فعاليات احتفاءً بيوم المانجروف في مناطق عدة

ويهدف المركز إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها؛ فضلاً عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، كما يعمل على دعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والارتقاء بجودة الحياة.