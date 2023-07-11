تحريات شرطة الرياض تقبض على شخصين لترويجهما الكوكايين والحشيش

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطنيْن؛ لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الكوكايين والحشيش المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.