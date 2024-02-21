بالصور.. أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق لاستقبال السكان والزائرين خلال الإجازة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لتهيئة المرافق السياحيَّة بالمحافظة؛ كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، وذلك لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تكثيف جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى الواجهات البحرية، والتي تشمل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.
من جانبها، رفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية للإجازة، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.