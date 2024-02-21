بالصور.. أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق لاستقبال السكان والزائرين خلال الإجازة

من جانبها، رفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية للإجازة، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.