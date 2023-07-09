"استثمر في السعودية" تستعرض فرص الاستثمار في إدارة النفايات والمياه في ألمانيا

تستعرض عدد من الجهات تحت مظلة استثمر في السعودية، فرص الاستثمار في قطاع إدارة النفايات والمياه في ألمانيا خلال الفترة 10 – 15 يوليو الجاري، التي ستقام في ثلاث مدن بالجمهورية الألمانية، تتضمن مدينة برلين ومدينة هامبورغ ومدينة دوسلدورف، بهدف استعراض التجارب والخطط في قطاع المياه وفي تحويل إدارة النفايات بالمملكة والفرص الاستثمارية.
وتقدم الجهات المشاركة عدداً من العروض التقديمية حول موضوعات إدارة النفايات وقيمة المياه والتعريف بعمل الجهات وأبرز الآليات والمبادرات التي تقدمها للقطاع الخاص، إضافة إلى الفرص الاستثمارية وورش العمل واجتماعات ثنائية للقطاع الخاص من الجانبين.
يذكر أن الجهات المشاركة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة سرك، إضافةً إلى عدد من الشركات السعودية.