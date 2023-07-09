"استثمر في السعودية" تستعرض فرص الاستثمار في إدارة النفايات والمياه في ألمانيا

تستعرض عدد من الجهات تحت مظلة استثمر في السعودية، فرص الاستثمار في قطاع إدارة النفايات والمياه في ألمانيا خلال الفترة 10 – 15 يوليو الجاري، التي ستقام في ثلاث مدن بالجمهورية الألمانية، تتضمن مدينة برلين ومدينة هامبورغ ومدينة دوسلدورف، بهدف استعراض التجارب والخطط في قطاع المياه وفي تحويل إدارة النفايات بالمملكة والفرص الاستثمارية.