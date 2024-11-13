الأرجان تطلق الواحة رزيدنس بالشراكة مع شركة جي إس الكورية ومشروع جاردن تاور  

حيث استهلت الأرجان مشاركتها بإطلاق مشروع جاردن تاور والذي يضم 76 شقة سكنية فاخرة بإجمالي مسطحات مباني أكثر من 15 الف متر مربع. ويقع جاردن تاور في موقع استراتيجي بحي الصحافة بين طريق الملك فهد وشارع العليا والذي سيمثل ايقونة هندسية للمباني الخضراء في مدينة الرياض، كما أعلنت عن فتح باب البيع خلال الربع الأول من العام القادم لمشروعها مجمع شقق الواحة رزيدنس المشترك مع شركة جي سي الكورية والتي تعد واحده من أكبر شركات الإنشاءات في العالم، كما شهدت مشاركة الأرجان بيع المرحلة الأخيرة في مشروع شقق منازل قرطبة (1) بعد اكتمال بيع 98% من جميع الوحدات السكنية البالغة 1300 وحدة سكنية.