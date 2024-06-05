وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية إلى مكة المكرمة

ونظمت الشركة حفل استقبالٍ، جرى خلاله تقديم سقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية؛ حيث بلغ عدد الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية قرابة 1000 حاج من أصل 55 ألف حاج سيؤدون الفريضة لهذا العام.