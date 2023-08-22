"بريكس" تحالف القوى الاقتصادية النامية.. هل تنضم السعودية إليها؟

من ناحيتها، أبدت الرياض أهمية التعاون مع دول "بريكس"، وتحقيق المصالح المشتركة؛ فقد أكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية "تحرص على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة (بريكس) من خلال استغلال القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودية ودول (بريكس)؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة والازدهار للجميع. وتتشارك الدول الأعضاء في مجموعة (بريكس) والسعودية قيمًا أساسية، مثل احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتزام القانون الدولي، والعمل الجماعي، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة".