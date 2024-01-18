بـ 1.2 مليار ريال.. أمير الشرقية يُدشن أعمال 10 مشاريع تطويرية وخدمية في الأحساء

ووضع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حجر الأساس لأعمال تنفيذ 10 مشروعات تطويرية وخدمية لأمانة الأحساء بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار ريال، وهي "المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض بإنشاء نفق بطول 1500م، ومشروع تطوير تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الرياض، وسفلتة مخططات المنح، وتحسين وتطوير المجاورات السكنية ويستهدف إعادة تأهيل 3 أحياء لإيجاد بيئة سكنية صحية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وزيادة النشاط التجاري وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة النقل الجماعي، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية، إنشاء وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والإشراف على ذلك، وتنفيذ مشاريع الإنارة للهجر والبلدات، ومشروع استكمال أعمال السلامة المرورية بالطرق الرئيسية، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتجهيز البنية التحتية لمشروع تشغيل شبكة النقل العام بالأحساء.