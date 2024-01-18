بـ 1.2 مليار ريال.. أمير الشرقية يُدشن أعمال 10 مشاريع تطويرية وخدمية في الأحساء

شهد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات، وعقود استثمارية، ووضع حجر الأساس لمشروعات تطويرية وخدمية لأمانة الأحساء، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك في مقر أمانة الأحساء.
وأكد أمير المنطقة الشرقية على ما تمثله المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة من أهمية بالغة في عملية التطوير التنموي، تحقيقاً لتطلعات القيادة التي تدعم وتؤكد على تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمشاريع، والإسهام في تحقيق جودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، مشيداً سموه بدور القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الحضور المجتمعي، من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية تحقيقاً للمستهدفات التكاملية خدمةً للمجتمع والإنسان.
وتضمنت المشاريع توقيع 7 اتفاقيات شراكة وتعاون بين أمانة الأحساء والتي مثلّها أمين الأحساء المهندس عصام الملا ؛ أولها توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية ترميم الخيرية ومثلها رئيس مجلسها المهندس حمد الخالدي، والهادفة إلى تكفل الجمعية بترميم منازل 1200 أسرة محتاجة في مدن الهفوف والمبرز والعيون والجفر وجواثا، فيما مثل مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية في الاتفاقية الثانية المدير التنفيذي عبدالمحسن السلطان، لـ 3 مبادرات، شملت إنشاء قاعة مؤتمرات ومعارض باسم "عبدالرحمن الموسى" تابعة لأمانة الأحساء على مساحة 6000 متر مربع، وتسميتها باسم عبدالرحمن الموسى وذريته، إضافة إلى تطوير حديقة مجتمعية وسط مدينة المبرز التاريخية، وإنشاء حديقة بجانب سوق الأربعاء الشعبي.
وشملت المشاريع، توقيع اتفاقية تعاون مع رجل الأعمال عبدالمحسن الجبر بهدف إنشاء مركز مجتمعي يضم مسجد ومرفق عام بطريق صلاح الدين في مدينة المبرز، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون لإنشاء حديقة حي السلام على امتداد طريق الملك سعود، تكفلت بها فاطمة بنت محمد الغنام، ومذكرة تفاهم لإنشاء حديقة مخطط الصفا بنطاق مدينة العيون وتكفل بها هادي ناصر السلمان.
كما شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع 3 عقود استثمارية تضمنت "تطوير وتشغيل وصيانة منتزه الملك عبدالله البيئي على مساحة 500 ألف متر مربع، وإكمال تطوير وصيانة وتشغيل مركز الملك عبدالله الحضاري بمساحة 203 ألف متر مربع، وتنفيذ مشاريع للتطوير والتشغيل والصيانة بجبل أبو حصيص على مساحة 120 ألف متر مربع، إضافةً إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة واحة للتنمية والتطوير "الذراع الاستثماري لأمانة الأحساء" وشركة دان وشركة العثيم، والتي تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية وترفيهيه بالأحساء.
ووضع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حجر الأساس لأعمال تنفيذ 10 مشروعات تطويرية وخدمية لأمانة الأحساء بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار ريال، وهي "المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض بإنشاء نفق بطول 1500م، ومشروع تطوير تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الرياض، وسفلتة مخططات المنح، وتحسين وتطوير المجاورات السكنية ويستهدف إعادة تأهيل 3 أحياء لإيجاد بيئة سكنية صحية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وزيادة النشاط التجاري وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة النقل الجماعي، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية، إنشاء وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والإشراف على ذلك، وتنفيذ مشاريع الإنارة للهجر والبلدات، ومشروع استكمال أعمال السلامة المرورية بالطرق الرئيسية، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتجهيز البنية التحتية لمشروع تشغيل شبكة النقل العام بالأحساء.
واطلع أمير المنطقة الشرقية على مشاريع أمانة الأحساء المنجزة والبالغ قيمتها 314 مليون ريال، تمثلت في مشروع استكمال إنشاء منتزه جبل الشعبة المرحلة الرابعة، ومشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بحاضرة الأحساء المرحلة الثانية، ومشروع شبكة تصريف مياه أمطار حي السلمانية الجنوبية، ومشروع استكمال أعمال السلامة المرورية بالطرق الرئيسية بمدينة الهفوف 2023، ومشروع تطوير موقع السوق الشعبي بالقارة، وتسوير مقبرة شمال المبرز، ومشروع إنشاء مبنى بلدية محاسن المرحلة الثانية، ومشروع إنشاء مبنى بلدية العمران، ومشروع إنشاء إدارة الحركة والكراج المركزي "مبنى الورش".