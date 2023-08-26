محليات
شاهد.. كبسولة ذكية لصرف الدواء بطريقة آلية بمستشفى الملك سلمان بتبوك
تعمل على مدار 24 ساعة
"كبسولة ذكية لصرف الأدوية".. تقنية جديدة وفريدة من نوعها، وفّرها مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك.
جاء ذلك في مقطع وثَّقه المواطن سليمان سعيد المرواني، مُعبِّرًا عن انبهاره بهذا التقدم في الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأوضح المرواني أن الحصول على الدواء من المستشفى يتم من خلال إدخال 4 أرقام على اللوحة الإلكترونية، وبعدها يأتي الدواء.
واختتم المقطع قائلاً: "الله يعز حكومتنا. شاهدوا كيف أصبحت التطورات. على مدار 24 ساعة تحصل على الدواء، في أي وقت".