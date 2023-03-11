بالصور.. دهم استراحة مخالفة داخل حي بالطائف يكشف "الشيز كيك" و"الدونات" المتعفنة

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وبمشاركة الجهات المختصة، عن استراحة حولتها عمالة وافدة من جنسيات "باكستانية وهندية" إلى مستودع يعدُ الأكبر، تخصصَ في تجهيز وبيع بعض المنتوجات مثل "الشيز كيك" و"الدونات" و"الكوكيز" وبعض الكيكات الأخرى، والتي عُثر عليها بكمياتٍ كبرى، وهي منتهية الصلاحية، ويبدو عليها علامات التعفن، حيث يتم تزويد الكثير من الكافيهات بها باعتبارها هي من تحرص على وجود هذه المنتجات لديها وبيعها.