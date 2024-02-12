1000 عام ليتحلل إطار سيارة.. "الشمري": الحرق سبب للسرطان وإعادة التدوير الحل

أكدت مشرفة مشروع إعادة التدوير بجامعة حائل ليان غربي الشمري، أن من أسباب أمراض الالتهاب الرئوي والسرطان في حائل وغيرها؛ عملية إحراق المواد البلاستيكية بصفة عامة والإطارات بصفة خاصة للتخلص منها؛ الأمر الذي ينتج عنه أدخنة تحتوي على مواد سامة يتم استنشاقها دون أن يرى المتنفس تلك العناصر الكيميائية الضارة؛ مما ينتج عنه الالتهاب الرئوي والسرطان.
وأشارت إلى أن التخلص من الإطارات عن طريق دفنها يُضِر بالبيئة؛ إذ يحتاج الإطار إلى 1000 عام حتى يتحلل؛ فيما تبقى أغطية البلاستيك 450 سنة حتى تتحلل.
وأضافت: من هذه المشكلة جاءت فكرة مشروع إعادة التدوير بالجامعة للاستفادة من تلك الإطارات بتشكيلها بشكل فني جميل كطاولات أو كراسٍ أو أحواض زراعية.
وخصصت جامعة حائل ركنًا للبيئة في مخيمها المشارك في رالي حائل 19، واطلع عليه زوار المخيم الذين سجلوا حضورًا كثيفًا.