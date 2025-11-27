وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 548 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال سبتمبر الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ شملت 165 جولة في منطقة المدينة المنورة، و80 جولة في المنطقة نجران، و78 جولة في منطقة مكة المكرمة، و47 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و41 جولة في منطقة تبوك، و34 جولة في كلٍ من منطقة عسير والمنطقة الشرقية، و28 جولة في منطقة حائل، و24 جولة في منطقة جازان، و11 جولة في منطقة الباحة، و4 جولات في منطقة الجوف، إضافة إلى جولتين في منطقة القصيم.