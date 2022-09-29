ناشر عراقي لـ"سبق": انفتاح فكري كبير لمعرض الرياض للكتاب على الموضوعات المعرفية

وقال "الكعبي" لـ"سبق": "هناك فضاء كبير في معرض الرياض للكتاب لعرض الموضوعات الفكرية المختلفة، فعلى الرغم من الحساسية التي قد تتسم بها بعض موضوعات العلوم الإنسانية، إلا أن المعرض رحّب بكل ما نشرناه من أبحاث وترجمات في مجال العلوم الإنسانية".