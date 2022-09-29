ناشر عراقي لـ"سبق": انفتاح فكري كبير لمعرض الرياض للكتاب على الموضوعات المعرفية

أعرب مدير المركز الأكاديمي للأبحاث في العراق الدكتور نصير الكعبي، عن إعجابه بالانفتاح الفكري الكبير لمعرض الرياض للكتاب على مجالات المعرفة المختلفة.
وقال "الكعبي" لـ"سبق": "هناك فضاء كبير في معرض الرياض للكتاب لعرض الموضوعات الفكرية المختلفة، فعلى الرغم من الحساسية التي قد تتسم بها بعض موضوعات العلوم الإنسانية، إلا أن المعرض رحّب بكل ما نشرناه من أبحاث وترجمات في مجال العلوم الإنسانية".
وأشار في هذا الصدد إلى عرض جناح المركز في المعرض، لكتابين مترجمين عن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، دون أي تحفظات.
ولفت "الكعبي" إلى وجود وعي تنظيمي وإدارة حكيمة لدى المعرض في تمييز دور النشر المهمة والفاعلة في مجال نشر المعرفة، مبيناً أن إدارة المعرض اقترحت على المركز أخذ جناح مميز بمساحة 27 متراً، لتوفير مساحة كافية لعرض إصدارات المركز.
وأوضح أن المركز ينشط في حقل الترجمة في مجال العلوم الإنسانية، ويصدر أكثر من 100 كتاب كل عام، لكتب ودراسات من أرفع الجامعات في العالم مثل: كامبردج، وأكسفورد، وكولومبيا.