وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع "اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار" بدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.