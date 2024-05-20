وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء القطري يرأسان الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية

وشارك في الاجتماع، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء خالد بن خضر النويمي، ورئيس هيئة استخبارات القوات المسلحة اللواء طيار ركن حسام بن عبدالله الدامر، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم السلمه، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في المباحث العامة العميد منصور بن أحمد الوادعي، ورئيس قسم المجالس واللجان العربية بوزارة الخارجية لمى بنت منصور الجهني.